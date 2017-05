Amaia Salamanca: "No tengo contacto con Paula Echevarría"

No pasaría nada si viene un cuarto hijo porque tener un bebé siempre es motivo de alegría, pero yo me siento satisfecha con los tres. Me planto. Además, profesionalmente tengo varios proyectos y estoy muy contenta de haber vuelto a la vida laboral. Siempre dije que quería tener tres hijos y lo he cumplido.

Madre de familia numerosa (tiene tres hijos con el empresario Rosauro Varo) y actriz de reconocido prestigio, Amaia afirma que "tener hijos de seis meses, año y medio y tres años, te consume un poco. Es que me he convertido en madre de familia numerosa en un tiempo récord. Imagínate… "

El sabe que para mí es un momento importante y que me daba mucha vergüenza afrontar la sesión de fotos en bañador… No lo había hecho nunca y sentía un cierto pudor.

Lo dejamos para más adelante. Si dentro de diez años sigo con él tendremos que hacer una fiesta para celebrar ese amor duradero. Hay mucha gente que se casa y no dura nada y yo no tengo esas ganas locas de casarme

Afortunadamente cuento con ayuda en casa, si no sería imposible levantarme a las cinco y media para ir a rodar. Pero es verdad eso que dicen que, desde que eres madre, ya no vuelves a dormir igual nunca más. Soy muy feliz, estoy formando una familia maravillosa, y procuro disfrutar al máximo de esa felicidad con mi pareja y nuestros hijos.

En julio estaré unos días en el Teatro Romano de Mérida con la obra 'La Orestiada', interpreto a Electra y ya he comenzado los ensayos. Lo compagino con la serie… en la que tengo trabajo todos los días hasta octubre. No paro. Mi pareja tiene que ocuparse más de nuestros hijos que yo… porque paso mucho tiempo fuera.

No a posar desnuda

La firma de la que eres imagen tiene una lencería de alta gama… ¿Tu chico te la compra?

Me gusta que me regale lencería… Pero, en general, me la suelo comprar yo.

¿En la playa tomas el sol en topless?

No me atrevo. Lo haría en un sitio cerradito en el que no me viera nadie. No me sentiría cómoda con gente alrededor.

¿No harías un posado desnuda para una revista?

Me comentaron algo una vez, pero ya les dije que no me prestaría a ello. Es una cuestión de pudor.