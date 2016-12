La jarra vacuna, el nuevo amuleto de Paz Padilla

¡Qué bueno es tomarse las cosas con humor! Paz Padilla no ha podido resistirse y tras su polémica felicitación de Navidad, ha decidido convertir uno de los objetos que aparecía en la instantánea en todo un ‘must’ de esta temporada.

Mediante un vídeo, el pasado viernes la presentadora mostró los ingredientes de su copioso desayuno, centrándose en mostrar detenidamente la jarrita con forma de vaca. “¿Y esta vaca? ¿De quién será esta vaca? ¡Qué pena que no me guste la leche!” , comentaba. ¿Otra con fobia a los lácteos como Terelu Campos?

Padilla no sale de casa sin su original jarra, ya sea para ir al bar de la esquina o a un largo día de rodaje. Tanto es el aprecio que le ha cogido al objeto inanimado, que parece ya tener una historia montada a su alrededor.

El zasca de Paz

Paz Padilla, dispuesta a cortar por lo sano, hizo frente a las críticas colgando un collage formado por muchas fotografías en las que aparecían personas brindándole un servicio, como compañeros de ‘Sálvame’ peinándola y maquillándola.

“Por los visto algunos van a decir de vosotros que os he explotado, os quiero porque me hacéis la vida más fácil, sois muy buenos profesionales. Son fotos que he colgado anteriormente en mi Instagram”, puntualizó sobre la fotografía.