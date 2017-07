Ana Fernández: "No pienso en boda ni en hijos"

¿Cuándo te vas de vacaciones? Me voy con mi familia a Andalucía, ahora a mi novio, Adri, le toca trabajar un poco más. Estaremos diez días y luego me iré moviendo por España a sitios donde haya playa.

No hay niños a la vista, pero ¿os planteáis boda? Mi concepto de matrimonio es... Creo que hay gente que lo hace cuando tiene hijos, para asegurar el futuro, otra gente lo hace por amor para juntar a gente y otros para que les paguen el viaje a Tailandia. Yo no lo haría ni por seguridad ni por el viaje. Haría algo íntimo con mis amigos, nada de bodón de 300 personas. Algo hippie, playero…

Carlota, en 'Las chicas del cable'

A lo mejor te llevas una sorpresa...

Me gustan las sorpresas. Me encanta sorprender a mi madre, mi hermana…

Nadie te conocía como Carlota y mira ahora...

Siempre he renegado mucho de 'Carlota' hasta ahora, que me está dando unos personajes maravillosos. Me registre con Carlota García, mi segundo nombre y mi segundo apellido, en redes sociales porque Ana Fernández ya estaba cogido, y hasta tuve que poner el año de nacimiento.

¿Tienes nuevos proyectos?

A la vuelta de las vacaciones lo veré. No me preocupa porque ahora pretendo centrarme en el blog de la revista Elle, 'Breathing. La vida de Ana y Oli'. Quiero centrarme y dividirlo por secciones. También me gustaría retomar el inglés y otras cositas que quedan pendientes. Si sale algo, me lo plantearé y si me convence, lo haré.

¿Prefieres cine o teatro?

Prefiero cine, un papel de reparto, porque teatro implica mucho más y en noviembre vamos a estar ya de promo con 'Las chicas del cable', en la que comparte protagonismo con Maggie Civantos, Blanca Suárez y Nadia de Santiago.