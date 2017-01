Ana Rosa Quintana celebra su cumpleaños y doce años en antena

Es la reina indiscutible de las mañanas Acaban de cumplir doce años en antena y estrenan la temporada número 13. 'El programa de Ana Rosa' sigue batiendo récords. Hace unos meses se posicionó como el magazine más longevo de la historia de la televisión presentado por la misma persona y no tiene pensado echar el cierre, sino todo lo contrario. Gran parte del éxito se debe al equipo que hay detrás de las cámaras y, por supuesto, a sus presentadores estrella: Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat. Cada día madrugan para contar a los españoles, a partir de las nueve de la mañana, toda la actualidad política, social y del corazón. Les acompañamos en una mañana un tanto especial, la del 10 de enero, pues no todos los días se cumplen doce años en directo. La ocasión lo merece. Es el programa 2.998. En apenas 48 horas, hacen doce años y 3.000 programas, una fecha imbatible en nuestra televisión. Es la reina indiscutible de las mañanas y basta pasar una jornada con ella para darse cuenta.

Controlando todo Ana Rosa controla a la perfección todos los ángulos y los momentos en los que puede tomarse un respiro para beber agua, hacer un comentario o mirar en el móvil una última hora o una última opinión manifestada a través de las redes sociales. Las tablas le dan para eso y más. La reina de las mañanas pasa en cuatro horas por estar de pie dando los buenos días, sentarse en una mesa de debate para hablar de los temas más candentes de la actualidad y acabar en un gran sofá analizando las noticias de la crónica social y del corazón, donde se permite estar más distendida y mostrar su faceta más relajada. De fondo se oye al regidor: “3, 2, 1… Estamos fuera.” Publicidad. Es cuando aprovechamos para que ella atienda nuestras preguntas. En un día de aniversario, no hay tregua para el descanso. Todos queremos acceder a AR.

Celebrando sus 3000 programas Ana Rosa, ¿qué sientes cuando piensas en 3.000 programas? Es impresionante llevar doce años haciendo un programa de cuatro horas diarias y, además, liderando todos los años y todos los meses. ¡Vamos a entrar en el libro de los récords! (bromea)... Sí que es cierto que es el magazine más longevo de la historia de toda la televisión presentado por la misma persona. ¿Y dónde está el secreto? La magia está en seguir teniendo la misma ilusión. Si no tienes el nervio y la ilusión… Siempre hay que pedir más.Doce años de programa, y tú ya 61. ¿No piensas en dejar de madrugar? No, yo ya me he acostumbrado (risas). Ahora que he conseguido acostumbrarme, voy a seguir.

Novedades para la nueva temporada ¿Te cuesta el cambio de madrugar a no madrugar cuando estás de vacaciones? No, no creas. No me cuesta ni en vacaciones ni los fines de semana. Es verdad que ha coincidido el programa con el nacimiento de mis hijos, entonces tener a mis hijos es una ayuda para madrugar, por el horario de niños. Todos nos vamos a la cama a las 21:30 o 22:00 y nos levantamos pronto. Si no tuviera hijos pequeños, sería más difícil. ¿Alguna novedad para la nueva temporada? Teníamos ya a los coaches y estamos intentando hacerlo más práctico. El año pasado era todo política por las elecciones y ahora queremos centrarnos en ser más cercanos y prácticos para los ciudadanos. Hay nuevos colaboradores, como David Gistau o Margallo. En la foto: Ana Rosa, con sus colaboradores Antonio Rossi, Miguel Ángel Nicolás, Joaquín Prat, Marisa Martín Blázquez y Lequio.

¿Quién es ese colaborador que siempre has querido tener y se ha resistido? ¿O no existe? La verdad es que no… Antes o después han caído. ¿Toño Sanchís volverá como colaborador después de pasar por ‘GH Vip’? Toño no es un periodista. Toño es una persona que es actualidad y siempre que tenga actualidad tendrá un sitio donde explicarse. Pero él no va a comentar asuntos de otras personas.No, porque como me acuesto tan pronto los ‘prime times’ me los pierdo casi todos. En el caso de Toño y Belén, tú que conoces de cerca las dos versiones, ¿con quién te quedas? Pero es que yo no he hablado con Belén del asunto ni con Toño fuera del plató. Eso es un asunto que está judicializado y serán los jueces quienes decidan. A mí me cuesta mucho, porque yo le tengo mucho cariño a Belén, y con Toño hemos tenido relación durante todos estos años. Son doce años triunfando con el programa, pero también como empresaria con Cuarzo.Y la revista, que ya son 15 años los que cumple. Pero sí, en Cuarzo estamos con nuevos programas como la nueva temporada de En el punto de mira o ahora, en La 1, con Dúo fantástico, que es un programa fantástico exportado de Corea. ¿Qué le queda a Ana Rosa por hacer? ¿Qué me queda? Uy, muchísimo. Yo estoy empezando (risas).

Feliz con su familia Ana Rosa se casó con el empresario sevillano Juan Muñoz el 29 de mayo de 2004, casualmente el año en el que arrancó El programa de AR. A los cinco meses nacieron sus mellizos, Juan y Jaime, que han crecido a la vez que el magazine. Ella tenía 48 años. Ana Rosa tiene otro hijo, Álvaro, de 30 años, que tuvo con el periodista Alfonso Rojo.

Sus ex La periodista contó en los primeros años de El programa de Ana Rosa con los periodistas Óscar Martínez (izd.) y Maxim Huerta. Hoy ninguno continúa. El primero emprendió varios proyectos, algunos en Antena 3, que no dieron los resultados deseados. El segundo lleva un tiempo volcado en la escritura, donde ha cosechado éxitos: en 2014 ganó el Premio Primavera de Novela con La Noche Soñada.

Joaquín Prat, su mano derecha en ‘AR’ En Joaquín Prat, Ana Rosa ha encontrado al compañero perfecto de faena. Juntos hacen un equipo ideal, y eso se transmite. Fuera de cámara, son grandes amigos. Ana Rosa es incluso madrina del hijo de Joaquín. ¿Cuánto tiempo llevas acompañando a Ana Rosa? Siete años y ocho temporadas u ocho años y nueve temporadas… ¡He perdido la cuenta! ¿Te imaginabas estar tantos años al frente cuando empezaste? Yo no pienso a largo plazo, sino en el día a día. Y si duramos tanto es porque la gente quiere vernos. ¿Te cuesta madrugar? Es lo que más me cuesta. Y no tener unas vacaciones de más de dos semanas, ésa es la única pega. La radio la dejé porque no daba abasto. No veía a mi familia, aunque espero volver algún día. ¿Cuál es para ti ese colaborador que hubieras querido tener? En el corazón he trabajado con todos, pero en la mesa política sí que me gustaría tener a Felipe González, a Suárez me hubiera gustado tenerlo, a Aznar… Me cuesta buscar más. Eso es porque tenemos a los mejores.