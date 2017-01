Anabel Pantoja, ¿futura mamá?

QMD!16/01/2017

Después de pasar unas idílicas vacaciones en Cuba con su chico, Juanlu Viñolo, Anabel ha vuelto al trabajo con un estupendo bronceado y una sonrisa de oreja a oreja. Unos minutos después de demostrar que es una auténtica experta de la cultura cubana, Kiko Hernández ha sido quien ha lanzado la bomba.

"Según ha contado en la publi, lleva un mes de retraso", ha dicho el colaborador con media sonrisa que no dejaba claro si era de verdad o una broma. Rápidamente, Paz Padilla ha gritado: "¡Ay que va a venir un cubanito!"

Sin embargo, Anabel se ha delatado cuando le ha contestado: "Si fuera realidad, sería españolito, sevillanito, de Fleky".

La hija de la tonadillera ha querido dejar claro que aún no lo sabe: "Ahora de momento no, ya le he explicado una cosa a David que no tengo por qué contarla pero me faltan dos días, cuando pasen dos días llamo en directo".

"No me lo he planteado, pero bueno si viene... Para mí, una alegría", ha dicho cuando Paz Padilla le ha preguntado si es el momento para ser madre. Sus compañeros se han mostrado entusiasmados con la noticia, incluso la presentadora ha bromeado con los antojos y el tamaño de la delantera de su compañera, que "es lo primero que crece". Por su parte, Kiko Hernández ha comentado entre risas: "Uno más para hacer exclusivas".