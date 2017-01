Anabel Pantoja: "Para mí, estar aquí ('Sálvame') es un problema"

Aunque ha intentado aguantar durante las primeras horas del programa, Anabel se ha roto en directo tras escuchar las duras palabras de Jorge Javier hacia su tía. No es nada nuevo que la presencia de la joven en el programa de Telecinco no hace gracia a ningún miembro de su familia, por eso asegura que "para mí, estar aquí es un problema".

A pesar de la actitud de su familia, Anabel sigue defendiéndola con capa y espada aunque "no voy a defender lo indefendible". La colaboradora se encuentra en medio de una guerra ya que trabaja en 'Sálvame' pero Isabel Pantoja es su tía y su madrina.

'Es muy difícil'

"Estoy en una situación que no me gustaría que vivierais ninguno. Es muy difícil", les ha dicho a sus compañeros. Además, Anabel ha dicho que en alguna ocasión le gustaría levantarse y marcharse del plató, pero no para hacerles un feo.