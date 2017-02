Anabel Pantoja: "Estoy entre la espada y la pared"

''Me bloqueé. Lo pasé fatal'' "Lo pasé fatal porque me hubiera gustado levantarme y marcharme del plató, pero por respeto al programa no lo hice. Me bloqueé. Y me cabrea porque tenéis que entender que estoy entre la espada y la pared…". Ésta fue la reacción de Anabel Pantoja un día después de que su jefe, Jorge Javier Vázquez, pusiera a parir a su tía Isabel en sus narices.



Jorge Javier Vázquez: ''Prefiero la mierda que a ti'' La entrevista de Isabel Pantoja en 'El Hormiguero 3.0', donde quiso olvidar que fue Jorge Javier quien le regaló a su perrita Sisi no tardó en obtener una respuesta de Vázquez en Sálvame: "Ella es muy de enviar mensajes a través de canciones, de emisarios, pero nunca da la cara… El modus operandi de la señora Pantoja, la cobardía. ¿Necesitaba humillar a alguien así? ¿Le gusta actuar así? ¿Le gusta tratar así a la gente que la ha ayudado en alguna ocasión? Probablemente sí, por eso se encuentra tan sola… Yo ya no le sirvo y me envía a la mierda. Prefiero estar en la mierda que a su lado".



No pudo contener las lágrimas La joven, que trabaja en Sálvame desde hace más de dos años, no pudo contener las lágrimas, pero pese a todo se quedó en el plató. Una decisión que podría haberle salido cara. Según contó Kike Calleja en el espacio, su primo le ha dado un ultimátum: su trabajo o su familia. Anabel, que después del programa durmió en casa de su tía, desmintió que su familia le estuviera presionando: "Cuando a ellos no les ha gustado algo, me lo han dicho. Y en cuanto a lo de la gira, sólo he pedido permiso para irme de viaje con mi tía, pero sólo unos días".



El ultimátum de Kiko Rivera Según contó Kike Calleja, Kiko le habría pedido a su prima que deje 'Sálvame'. No lo ha hecho directamente, quiere que el ultimátum se lo dé la propia tonadillera a Anabel. Vaya días para Kiko: enfadado con su prima y, dicen, de nuevo aquejado por un ataque de gota que le obligó a acudir al hospital.



Anabel durmió en casa de su tía Anabel demostró que la relación con su familia paterna sigue siendo muy buena. Al salir del programa, pasó la noche en el nuevo piso que su tía ha alquilado en Madrid. Se acabó su encierro en Cantora. Isabel Pantoja quiere volver a ser la estrella que fue y olvidarse para siempre de los dos años que ha pasado en prisión. Para ello ha cerrado la finca que heredó de Paquirri –la que por cierto vende por siete millones de euros– y se ha instalado en Madrid.



Un piso de 180 m2 Isabel no ha alquilado una casa en un cualquiera. La tonadillera ha elegido un pisazo de 180 m2 con tres habitaciones, pero sin terraza, con excelentes vista al Parque del Retiro y situado en el lujoso barrio de Salamanca.



Agustín tiene la llave En la vivienda, que ocupa la primera planta del edificio y pese a todo ella utiliza el ascensor, no está sola. La Pantoja está acompañada de su madre, doña Ana, y su hermanísimo, Agustín. Fue precisamente con él con quién regresó tras entrevistarse con Pablo Motos. Y adivinen quién abrió la puerta; sí, tito Agustín…



