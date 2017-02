Anabel Pantoja visita a su tía tras el rapapolvo de Jorge Javier Vázquez

Anabel Pantoja no está pasando su mejor momento. La sobrina de la tonadillera tuvo que aguantar un buen chaparrón en la última emisión de 'Sálvame', y todo porque Jorge Javier Vázquez decidió poner los puntos sobre las íes ante el "desprecio" que sufrió por parte de la Pantoja en la entrevista que ésta ofreció en 'El Hormiguero' , donde se negó a pronunciar siquiera su nombre.

Anabel salía esta misma mañana como un rayo del portal número 25 de una conocida calle pegada al madrileño parque del Retiro -donde reside temporalmente Isabel-, maleta en mano, y es que parece que ahora ya no necesita coger hoteles para alojarse cada vez que aterriza en la capital para desarrollar su trabajo en los estudios de Telecinco, ya que tiene el piso de su tía gratis siempre que lo precise.

Tras el rapapolvo de Jorge Javier Vázque a su tía en 'Sálvame', los ánimos están bastante caldeados: " Estoy en una situación que no me gustaría que vivierais ninguno. Es muy difícil ", confesó.

"Para mí estar aquí es un problema", añadió antes de soltar las lágrimas, y es que a pesar de la actitud de su familia, Anabel sigue defendiéndola a capa y espada , pero lo tiene claro: "no voy a defender lo indefendible".

Jorge Javier, muy harto

Jorge Javier quiso comprender a la joven pero ya no le valen ciertos argumentos. El presentador no comprende por qué el trabajo de Anabel supone tanto drama en Cantora porque "cuando ella cobraba, no le importaba". Tampoco entiende que si quiere tanto a su familia, les ponga en el disparadero con "gracias en la competencia".