Andrea Duro declara su amor a "Chicharito"

QMD!13/08/2017

La historia de amor entre Andrea Duro y Javier Hernández "Chicharito" va viento en popa. Si la semana pasada el jugador de fútbol viajaba hasta Madrid para reunirse con su chica, ahora ha sido ella quien ha viajado hasta Londres para pasar unos días con el que parece ser ya su novio.

La actriz y su chico están disfrutando de unos románticos días de turismo por la ciudad. Era la propia Andrea quien nos daba la pista de su paradero con la publicación de una fotografía de la de la noria 'London eye'. Y como viene siendo habitual la pareja intercambio palabras de amor en los comentarios de la instantánea. El jugador de fútbol ha puesto "Good morning!!" (buenos días en inglés) a lo que Andrea Duro ha respondido con un "love you" (te quiero, en inglés) y un emoticono de un corazón, toda una declaración de amor en público.

La pareja comenzó hace unas semanas a enviarse mensajes a través de las redes sociales y poco a poco su relación se fue gestando, debido a la distancia la pareja no puede pasar todo el tiempo que quiere juntos. Ya que mientras la actriz reside en Madrid, su chico lo hace en Londres donde milita en el West Ham. Sin embargo, ello no les impide hablar por ‘Facetime’ y verse siempre que pueden. Y es que tal y como ha comentado una de sus amigas a través de las redes sociales “Chicharito” la mira de una forma que sólo lo hacen las personas que están enamoradas. La pareja quiso hacer público su amor hace tan sólo una semana con una bonita instantánea que el jugador quiso acompañar de las siguientes palabras: “Pensarán y dirán lo que quieran, pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla”. ​Estamos ante la pareja revelación del verano.