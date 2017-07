Andrea Janeiro cumple la mayoría de edad (para disgusto de su madre)

Su padre estaba acostumbrado a la fama debido a su profesión, torero. Pero su madre no. Belén era una chica sencilla y de barrio. Sin embargo, todo eso cambió cuando se enamoró de Jesulín de Ubrique y se instaló en la finca 'Ambiciones'.

Belén Esteban se convirtió en una cara habitual como colaboradora de programas de televisión en los que contó sus desavenencias con su ex al que acusaba, y acusa, de no haber ejercido como padre.

Este día de 2009 fue muy especial para Andrea porque sus padres hicieron un esfuerzo y estuvieron sentados juntos durante la ceremonia aunque no se dieron ni la paz. Sin embargo, no todo salió bien, ya que la familia Janeiro apenas estuvo una hora en la celebración.

Después de su matrimonio, la 'princesa del pueblo' no ha querido saber nada más de su exmarido, que al parecer no fue una buena influencia en su vida.

La respuesta de Belén Esteban no se hizo esperar: "Te quiero, hija mía. Eres lo más importante de mi vida.Siempre juntas".

Andreíta dio una 'bofetada pública' a su padre al dedicarle el día del padre a Belén, y no a Jesulín. Dispuesta a hacer público quién ha sido un auténtico padre para ella, dedicó en las redes el día del padre a su madre junto a esta foto de ambas juntas: "Aunque hoy sea el día del padre has sabido afrontar los dos papeles más importantes. Te quiero, mamá".

Tirando de contactos

"Buenos días, tú eres mi mundo". Así se despertó Andrea después de que su ídolo musical, Justin Bieber, cantara para ella mientras le cogía de la mano en 'El Hormiguero' en 2015. Esto no le sentó bien a las demás fans de Justin ya que no les gusta que por ser hijas de rostros conocidos tengan esa accesibilidad que los demás no pueden disfrutar.

Frente a las críticas que está recibiendo tanto Andrea contestó a las otras fans: "No quiero ni muchísimo menos dar pena, pero me molesta que me juzguéis por el simple hecho de ser 'HIJA DE'. Porque, vuelvo a repetir, nadie sabe más". Y continuó señalando: "Tal vez nunca entenderíais lo que siento por Justin, llevo siendo 'Believer' desde el 2010 y creerme, el miércoles pasado fue especial".