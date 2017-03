Andrés Caparrós habla sobre las adicciones pasadas de su hijo Alonso

La entrevista más dura de Alonso Alonso Caparrós abrió su corazón en la entrevista que concedió a Jorge Javier Vázquez. En ella, el conocido presentador contó sus problemas de adicción a la cocaína en su pasado. "Comienzo a consumir cocaína a los 17 años. Bueno, la verdad no era cocaína, eran anfetaminas. Aunque la cocaína ya no fuera la droga de moda, a mí me enganchó de una manera espeluznante", confesó.



Su familia, siempre a su lado En estos momentos tan complicados, Alonso siempre contó con el apoyo y la ayuda de su familia:"Lo que ha podido llorar mi familia conmigo es algo que no se puede cuantificar. Han llegado a ir a recogerme a un prostíbulo porque no me podía mantener en pie".



La opinión de su padre Su padre, Andrés Caparrós, ha roto su silencio y ha hablado sobre el paso de su hijo por 'Sábado Deluxe'. Ha confesado que le parece bien que lo haya hecho si le sirve aunque "me reservo mi opinión". El padre de Alonso ha querido agradecer "el respeto y la decencia" con los que se ha tratado al exconcursante de 'Gran Hermano Vip'. Andrés asegura que su hijo a veces "pide consejos que luego no sigue" y en esta ocasión "ha actuado según su deseo" por ello debe respetarle.



Mucho sufrimiento "Llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba haciendo daño a la gente que me quería, así que me aparté para consumir en soledad, vivir solo", dijo Alonso en la entrevista. Su padre, respecto al sufrimiento de su familia, explica que no han sufrido más o menos que otras familias "que tienen una situación como ésta".



