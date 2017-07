Andrés Caparrós Jr. habla sobre la polémica entrevista de su hermano y su padre

Lo primero que ha querido dejar claro ha sido que no venía como verdugo de su hermano: "No vengo a defender a Alonso y tampoco voy a permitir que le ataquéis de cierta manera".

Su mujer le defiende

La mujer de Alonso, Angélica, ha querido entrar por teléfono para aclarar dos puntos: que su marido se encuentra en los Pirineos haciendo meditación y que "no me gustan las insinuaciones sobre las adicción porque no tienen nada qué ver ahora porque ya no es su problema".