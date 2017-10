Andrés Caparrós, a su hijo Alonso: "Está en su mundo"

Tenso enfrentamiento Alonso Caparrós acudió a 'Sálvame' como posible futuro colaborador. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que llegó el momento de máxima tensión: su madre,Julia Araújo, entró en directo vía telefónica para contradecir las duras acusaciones de su hijo hacia ella y su marido. Dolida y hundida, la madre se dirigió a su hijo: "Nos estás matando, porque te queremos más que a nosotros mismos. No te mereces que yo te vea y es que no puedo verte porque me mata verte".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La familia está hundida Afectada, la madre del presentador manifestó que "la familia está hundida". Además, reveló el motivo por el que Alonso y su padre llevan tiempo sin verse: "Me duele que diga que su padre no quiere hablar con él, porque lo que ocurre es que nos da miedo su reacción, porque Alonso no soporta que se le lleve la contraria. En cuanto mi marido le lleve la contraria a Alonso, él le aplasta".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Quiero ver a mi padre y acabar la conversación con un abrazo' Terelu ha ejercido este lunes de intermediaria entre Alonso y las cámaras. La colaboradora ha leído un mensaje de su amigo. En él, Alonso ha confesado que lo único que quiere es que su padre le llame y se vean a solas: "Quiero ver a mi padre y acabar la conversación con un abrazo". Y añade: "No sé por qué le cuesta algo tan sencillo. ¿Por qué le cuesta tanto algo tan sencillo? ¿Por qué tanta excusa? Parece un crío..."



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Su padre se defiende Aunque no ha querido hablar ante las cámaras, Andrés Caparrós sí se ha defendido vía telefónica. Ha asegurado que vio a su hijo "en la misma línea de siempre", al que lo único que le pide es "respeto". Cree que el comportamiento de su hijo no se debe airear "y mucho menos por televisión".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No visitó a su madre en el hospital Alonso reconoció que su madre estuvo ingresada y que no fue a verla. Respecto a este tema, su padre ha dicho que ha estado ingresada varias veces pero que él no acudió porque "está en su mundo".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Ese no es mi hijo' Además, se niega en rotundo a ver a su hijo en persona. No piensa hacerlo "hasta que mi hijo no aparezca porque ese no es mi hijo".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia