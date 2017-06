Buenafuente, a Risto: "Pensé que estarías preparado para la ironía"

La contestanción de Andreu

Ahora ha sido el cómico quien ha utilizado su blog para contestar a Risto asegurando que "una guerra se produce cuando dos se quieren pelear" y "yo no estoy en guerra con nadie".

Buenafuente cuenta que cuando leyó la carta de Mejide no creía que fuera verdad porque "pensé que no podía ir en serio que una persona tan lista como tú, tan conocedora de los medios, sus claves, sus repercusiones, tan inmersa en ellos y que lleva tanto tiempo navegando bajo los focos, se apuntara también a limitar el humor. No puede ser y seguramente no sea así".