Ángel Garó, del éxito ¿al desquicio?

Ángel garó, denunciado por malos tratos por su ex, Darío Ángel Garó no pasa por su mejor momento. El humorista llenó en los años 90 televisiones, revistas y teatros con sus chistes y sus 'gags', pero ahora la historia es bien distinta. A sus 52 años, Garó ha sido denunciado por su ex novio, Darío Abelaira, con el que llevaba un año y medio saliendo, por presuntos malos tratos, y así lo confirmó ante las cámaras de Sálvame: "Se puso abierto de brazos para que no saliera, lo pude esquivar y me fui por la escalera corriendo. Me da vergüenza, pero me hice hasta pipí, y empecé a forcejear. Ya no sabía cómo actuar y empecé a gritar ‘Policía, policía’. En un momento se puso nervioso, le pude trincar las llaves, abrí la puerta y ya pude salir corriendo", desveló que pasó tras la visita de unos amigos en su casa de Málaga.



''Comenzó a comportarse como una persona no humana "Menos mal que ya soy su expareja, ya no podía aguantar más. Es un capítulo más de un año y seis meses. Él no se comporta como una persona humana, es como si tuviera cuatro, cinco, seis y siete caras. El miércoles le preparé una sorpresa y le dije ‘invita a tus amigos, a los compañeros que han trabajado contigo a cenar’, pero hay un problema con él: se pone muy contento, excesivamente contento, y cuando se fueron los amigos de golpe, empezó a comportarse como una persona no humana. Cerró de un portazo la puerta y dijo algunas palabras malsonantes. Comenzó un enfrentamiento verbal, y seguía, y seguía, y le dije que me iba a mi casa, yo no tengo paciencia", explicó Darío.



Él se defiende Ángel Garó ha negado en todo momento que él sea un maltratador, y señaló que sólo hubo una bronca, pero no hubo contacto físico. Además, recordó a que su pareja, a diferencia de él, sí tiene “un diagnóstico por problemas psíquicos". Sin embargo, sus palabras quedan en entredicho tras la publicación en Sálvame de un vídeo grabado por un vecino malagueño del cómico, en el que se le ve en paños menores gritando como un loco en medio de una pelea con la Policía desde su balcón, y todo después quejarse por el ruido del camión de la basura, que trató de paliar de madrugada subiendo la música a horas intempestivas, por lo que sus vecinos acabaron llamando a los guardias.



Se encaró con los policías Ángel, en todo momento, se negó a bajar a la calle para hablar con la Policía, por lo que mandó a la calle a su chico, Darío, a que hablara con ellos, quienes le pedían la documentación por escándalo público, algo que también fue reticente a hacer, y además comenzó a proferir insultos racistas: "¡Ve al moro de la esquina, que deja las cajas ahí, que yo pago 2800 euros de IBI!", chillaba refiriéndose al camión de la basura.



Muy crecido De hecho, el humorista dejó a un lado completamente sus dotes profesionales para ponerse de lo más chungo: "A mí se me paga para verme", respondió cuando los guardias le reclamaban que bajara a la calle.



Sus vecinos, hartos de la situación No es, al parecer, la primera vez que Ángel Garó monta una escenita según el testimonio de un vecino, que contó que muchas veces le ve "pasado", y que incluso le ha visto que "no puede ni andar", que su novio Darío le llevaba "a rastras" y que "le gusta mucho la noche y los excesos".



Pide respeto Después de tantos descalificativos hacia su persona, Ángel entró este miércoles en directo en Sálvame a través del teléfono de Jorge Javier Vázquez para pedir respeto a la prensa: "Considero que me he portado muy bien durante años y me merezco un respeto", señaló.



Ya tuvo otro altercado con la Policía valenciana Estos episodios de carácter tan polémico no han sido los únicos que ha protagonizado el cómico, y es que ya en 2013 la policía de Valencia abrió diligencias contra Ángel Garó por insultos y amenazas con comentarios como "Os vais a enterar de quién soy yo", "no sabéis con quién os la estáis jugando" o "esto va a salir en todas las televisiones", gritaba según la denuncia.



