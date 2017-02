Ángel Llácer: "Me encuentro bien. No estoy muerto"

QMD!28/02/2017

Àngel Llàcer se encuentra bien. Después del susto que tuvo y que nos dio a todos la noche de la Gala de los Premios Gaudí, asegura que su corazón está bien y que el médico sólo le ha recetado reposo y aspirinas. Algo que no le ha impedido volver a incorporarse al programa y ejercer como presidente del jurado.

¿Cómo te encuentras?

Bien. Me matasteis todos y estoy bien. Tuve que descansar nada más. Me cogió el día de los Gaudí, me encontré mal y me fui a visitar, me tuvieron un día, me pilló que tenía programa y no pude ir. Nada más.

¿Qué dijo el médico?

Que hiciera reposo y no hiciera ejercicio durante dos meses. Yo que quería ponerme cachas… (risas)

¿Nada más?

Aspirinas.

¿Estabas estresado?

No, porque dicen que es vírico o bacteriano, pero no tiene que ver con el estrés. Una cosa que se cura haciendo descanso y tomando aspirinas, muy grave no es.

¿Balance de esta edición?

Mi gran esperanza es Blas.

Es el favorito de todos.

Ya veremos, el jurado y el público que vota no es el mismo.

¿Qué piensas de que pueda ganar Rosa por su ejército de fans?

Pregúntaselo a Chenoa.

Blas dice que gracias a ti, empezó a disfrutar en el escenario.

Hubo un momento que lo pasó mal porque él es cantante y no se relajaba con el tema imitaciones. Aprende rápido.

¿Te has arrepentido alguna vez de poner alguna nota?

No, yo creo que he sido muy justo. Lo que me sabe mal es tenerle que poner cuatros a Yolanda. Me duele, pero no puedo ponerle otra cosa porque Yolanda se ríe, se equivoca… Y yo soy su profesor. Me sabe mal ponerle cuatro porque lo que aporta en esta edición es de doce.

¿Crees que se valora poco el humor en esta edición?

En esta edición se valora el imitar y el cantar y Yolanda no hace ninguna de las dos cosas. Pero esta edición son Yolanda no hubiera sido lo mismo.