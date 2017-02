Àngel Llàcer vuelve a 'TCMS'... ¡completamente mazado!

QMD!18/02/2017

Àngel Llàcer volvió a ‘Tu cara me suena’ por la puerta grande y las pilas cargadas. Tras tener que ausentarse durante una semana por sus problemas de salud derivados de una pericarditis, teniendo que ser sustituido por Silvia Abril, el presidente del jurado aparcó durante unas horas su convalecencia para cumplir con sus funciones en el programa de imitaciones.

Emocionado por las muestras de cariño recibidas durante los últimos días, el catalán afirmó encontrarse perfectamente y apareció en el plató enfundado en un traje que dejaba constancia que se encuentra como un roble y que no hay de qué preocuparse.

Aunque mucho más tranquilo de lo que suele ser habitual en él, Llàcer pudo seguir sin ningún problema la dinámica del concurso, llegando a hacer de las suyas durante toda la gala. Eso sí, el equipo del programa le brindó en todo momento los servicios de un médico, un joven vestido para la ocasión de facultativo que iba examinando su estado de salud, aunque al final solo tuvo que atender a Lolita cuando le dio uno de sus ataques de risa.

La pasada semana se anunciaba que Àngel Llàcer no podía acudir a su cita como presidente del jurado de ‘Tu cara me suena’. Ante la expectación, el actor y director teatral grabó un vídeo en el que aparecía tirado en el sofá para aclarar que le habían diagnosticado pericarditis. "Es una inflamación de la membrana del corazón y me dolía mucho el pecho", señaló.

Aunque Llàcer puede seguir haciendo una vida normal, los médicos le han prohibido hacer deporte durante dos meses y seguir de manera estricta un tratamiento médico.