Anne Igartiburu entierra el hacha de guerra contra Cristina Pedroche

Como era de esperar, el vestido que escogió Cristina Pedroche para dar las Campanadas que dieron la bienvenida a 2017 ha dado mucho de qué hablar. Tanto es así, que incluso su competidora para hacer lo mismo desde la pública, Anne Igartiburu, parece que se animó a lanzarle un dardo envenenado a la colaboradora de ‘Zapeando’, que sorprendió al ir enfundada en una especie de bañador estrellado que muchos no vieron muy adecuado para la ocasión.

Igartiburu, horas previas al significativo evento, colgó un mensaje en su cuenta de Twitter claramente dirigido a la que fuera reportera de ‘Sé lo que hicisteis’. “¡Todos a una en el equipo! #Noescuestióndeunvestido… ¡gracias a todos!”, afirmó, colgando de una fotografía de ella bien tapada junto a sus dos partenaires para dar las Campanadas, los jurados de ‘Masterchef’ Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Minutos después acrecentaba la polémica al publicar un nuevo mensaje con el mismo hashtag. “¡Gracias a todos! Sentirte a gusto en equipo #noescuestiondeunvestido #megustalatele”, rezaba el comentario. Muchos vieron en ambos mensajes un claro tirón de orejas a su competidora, que llama cada año la atención por sus radicales estilismos.

Viendo la polémica crecer, con múltiples detractores en su contra que opinan que la presentadora de TVE tiene envidia de la expectación que genera Pedroche en detrimento de ella, Igartiburu se ha defendido de las críticas y ha querido zanjar la polémica a través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

“¡Y dale! ¡Que no tengo nada contra la fantástica @cristipedroche ni contra nadie! Insisto que los que me conocéis, me conocéis y sino, ¡leed los artículos sobre ella y otras compañeras que he escrito o mis declaraciones!”, comienza diciendo la presentadora de ‘Corazón’.

A lo que añade: “Que solo digo, que hay algo más que lo que luzcamos las presentadoras en Campanadas. Que hay un equipo y unas ganas de hacer el trabajo bien delante de las cámaras y disfrutar con la retransmisión y que no le demos tanto protagonismo solo a eso... ¡sin más! ¡Beso grande a todos y una vez más, enhorabuena! #noescuestiondeunvestido #megustalatele #nomelies”.

En cuanto a las audiencias, Antena 3 ha vuelto a robarle espectadores a las Campanadas de La 1. Aunque la gran mayoría de los españoles se decantaron por la tradicional opción de la televisión pública, 5.192.000 espectadores y un 38,8% de share, perdió 8 puntos con respecto al año pasado en favor de las privadas, que veían cómo crecían sus datos. Antena 3 consiguió 2.319.000 espectadores y un 17,3% de share, lo que supone un aumento de casi un punto con respecto a las Campanadas de 2016.