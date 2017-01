Anne Igartiburu zanja la polémica con Pedroche

La aclaración de Anne

Dispuesta a aclarar que su mensaje de #noescuestióndeunvestido no pretendía dirigirse a Pedroche, la presentadora publicó un mensaje en sus redes: “Por aclarar más que nada.. ni "zascas", ni dardos a mi querida Cristina Pedroche, ni nada que se le parezca (los que me conocéis, me conocéis!)”, eran las palabras con las que Anne aclaraba que no ha querido ofender a Pedroche.