Antonia San Juan arremete contra Jorge Javier Vázquez y Jordi González

QMD!26/02/2017

Antonia San Juan no tiene muy buena imagen de Jorge Javier Vázquez y Jordi González. La actriz, recordada por su papel en ‘La que se avecina’, triunfa sobre las tablas con su obra de teatro ‘Mi lucha’. Con este motivo ha concedido una entrevista al programa ‘Al loro’ de Radio Marca, recordando con desagrado unas palabras vertidas por la pareja de presentadores.

Durante su intervención, Antonia dijo haberse sentido humillada y denigrada públicamente después de que tanto Jorge como Jordi la llamaran “Antonio” con cierto desdén. "Ni yo soy de su agrado ni tampoco él es del mío, no nos agradamos", dijo en referencia al mediático presentador de ‘Sálvame’ y jurado de ‘Got Talent’.

Para quien sí tiene buenas palabras es para otro presentador de Mediaset, Risto Mejide. “Me cae muy bien… Yo sé cómo es él realmente aunque interpreta un papel antipático como el de Estela Reynolds”, señala tajante.

Sobre su posible regreso a ‘La que se avecina’, San Juan lo tiene claro. “Ya finalizó una etapa y volver sería como regresar con un marido del que te has separado (…) Estoy segura de que segundas partes no son buenas, en principio no tengo pensado volver ni los directores tienen pensado que vuelva”, señala.

Además, pese a que asegura que se lleva muy buenas amistades del reparto de la serie, a sus 56 años, tiene claro que cuando no le gusta un sitio se larga y no tiene que hacer ningún paripé para dejar la puerta abierta a un posible regreso.