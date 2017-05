Antonio Banderas y su proyecto cultural, objeto de "trato humillante e insultos"

El actor malagueño no pasa por su mejor momento , y es que se ha visto obligado a abandonar el proyecto cultural de su tierra natal por "los insultos, descalificaciones y el trato humillante" recibido en los últimos días.

Con gran ilusión, Banderas siempre ha querido lanzar un proyecto cultural en su tierra, y es que "creo que es una idea no carente de lógica, pues esta es la ciudad que me vio nacer, en ella desarrollé mis estudios de Arte Dramático y aquí fue donde comencé mi actividad teatral hace aproximadamente 40 años".

Sin embargo, "los coros de voces comenzaron a alzarse" en contra de su proyecto, extendiéndose "a la sorna, el cachondeo y por qué no decirlo, la mala leche" . Ni el malagueño ni sus socios entienden lo que ha ocurrido, pero "todos llegamos de forma clara a la misma conclusión: Había que salir de ahí".

"Había que buscar un lugar mejor para este desafío, un mejor sitio en el que sudar por ofrecer nuestras ideas a Málaga, un rincón que no huela a corralón y podamos construir algo interesante" , añadía.

''El tema público me da miedo''

Por último, Banderas ha querido dejar claro que sus futuros proyectos con la ciudad no serán por vía pública, porque "visto lo visto he de reconocer que el tema público me da miedo".

Para el actor, en el ámbito público "se mezclan unos intereses que no favorecen ni la gestión, ni la administración, ni la creación de libertad, y uno quiere eso, crear, trabajar y arriesgar a tope si se siente mínimamente apoyado... No quiero convertirme en un nuevo Moneo en mi propia casa".