Antonio David Flores se enfrenta a la cárcel por supuesto alzamiento de bienes

Antonio David, que colaboró en el debate en 'Supervivientes' hace unos meses, declaró ante el juez: "De ese sueldo mantengo mi casa, el colegio de mis hijos. Estoy dos años y medio sin trabajo, en ese tiempo me embargan la casa, me voy de alquiler… No he usado ese dinero para comprarme una casa, ni un coche, ni viajar... He vivido una situación muy complicada. La casa en la que estoy viviendo ahora esta sujeta a un procesamiento de embargo y no tengo medios para poder mantener a mis tres hijos".





