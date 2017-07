Antonio David, tras verse en los juzgados: "Se me ha roto el alma al ver que Rocío no ha saludado a su hijo"

Rocío Carrasco, Antonio David y su hijo David se han visto las caras en los Juzgados de Alcobendas , en Madrid, donde la hija de Rocío Jurado ha demandado al ex guardia civil por la custodia de su hijo David Flores.

Recordemos que Rocío no veía a su hijo desde que, hace un año, éste se fuera a vivir con su padre cuando aún era menor de edad. Esto último, una situación que Carrasco denunció y que acabó con una sentencia a favor de Rocío , donde se le pedía a Antonio David que pusiera a su hijo en disposición de su madre.

El desplante de Rocío a su hijo

A la salida de los juzgados, Antonio David se ha mostrado disgustado por la situación, expresando su dolor al asistir al encuentro de Rocío Carrasco con su hijo.

Y es que tras un año sin verse, Carrasco y su hijo, según él, no se han saludado. "Se me ha roto el alma cuando Rocío no ha saludado, ni ha dado un beso a su hijo", expresaba Antonio David.