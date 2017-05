Antonio Orozco: "Lo perdí todo dos veces"

''Mi madre me llamaba Manuela''

En cuanto sus padres, éstos trabajaban en el servicio de una casa. Su madre, Carmen, "nunca quiso tener un niño, siempre quiso de tener una niña". Así que ésta le hacía coletas y "me llamaba Manuela". A ella la define como una 'crack', y es que a sus 70 años, Carmen sigue trabajando.

"No hay ni un solo día de su vida que no se haya levantado a las 7 de la mañana para ir a trabajar". Por más que el artista intenta convencerla para que deje de trabajar, "¿sabes lo que me dice? Que el único motivo por el que no deja de trabajar es para que a mí no se me olvide lo que cuesta levantarse a las 7 de la mañana todos los días".