Antonio Velázquez: "Estoy muy enamorado"

¿No has estado en el paro? ¡Muchas veces! Y en esos parones intentas formarte, tener la mente ocupada, trabajar en otras cosas que son necesarias para crecer como hombre y ser así la mejor versión de uno mismo. Y si puedo, me voy a mi pueblo, Pinos del Valle, en Granada, para disfrutar de los míos.

Antonio, ver tu wikipedia es asomarse a un gran currículo. Pues sí. Lo primero que hice fue en el cine, 'Diálogo del Amargo' (1999), de Carlos Miranda, que se nos fue este año, justo el último día de 'El final del Camino'. Pero no me quiero poner triste... Hay muchos actores jóvenes con una trayectoria increíble. En mi entremedias ha habido de todo, como le pasa al resto que llega a Madrid a buscarse la vida con esta profesión, que no es fácil.

Si en internet el listado de tus trabajos es extenso, no lo es menos el listado de tus novias: Leire Martínez, Malú, Paula Prendes... ¡Calla, calla! Es lo que tiene estar bajo los flashes, que muchas veces hay historias que se quedan en una foto, y que no son reales.

No se quiere encasillar

¿Has aprendido gallego?

No, pero he aprendido a comer como un gallego (risas). La gente del pueblo me ha tratado muy bien, me cuidaban mucho.

Interpretas a Gonzalo de Catoira, un soldado cristiano del siglo XI. Te vas a convertir en un gran actor de acción.

No quiero quedarme sólo en eso. Me gusta mucho el género, pero intento hacer de todo. También me encanta la comedia.