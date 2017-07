Apolonia detalla su relación con Kiko

''Yo no lo conocía ni tenía amistad con él''

El primer contacto con el novio de Gloria Camila fue a través de las redes sociales, medio a través del cual el extronista se puso en contacto con ella y le ofreció hacer el montaje. Sin embargo, ella rechazó la oferta tras meditarlo con su pareja, el productor porno Ramiro Lapiedra.

"Yo no lo conocía ni tenía amistad con él. Le pregunté a Ramiro que quién era. Y me dijo que lo del montaje que no, que se relacionaba con gente del cine para adultos que no le gustaban", aseguró, refiriéndose a Torbe, productor de cine para adultos que trabajó en su día con Kiko.