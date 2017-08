Arancha de Benito contraataca a su ex

Arancha lo explica todo Después de escribir una carta en sus redes, donde se quejaba de que Guti no pasaba demasiado tiempo con sus hijos y la dejaba cargar a ella con todo el peso, Arancha de Benito ha aclarado en 'Espejo público' las razones de sus duras palabras. "Antes de este mensaje hay un reproche privado y un cúmulo de cosas que me han hecho explotar", explicaba muy dolida. Y es que, según afirmó, entre ella y el padre de sus hijos no hay una relación ideal. "No existe comunicación entre Guti y yo. La infancia de mis hijos fue muy complicada", sentenció.



No habrá perdones que valgan Una de las primeras cosas que ha aclarado Arancha es que no pedirá perdón a Guti, que contestaba rotunda a la pregunta de si se disculparía con el ex futbolista por lo escrito en sus redes: "He escrito lo que siento y a quien tengo que pedir perdón es a mis hijos. Todo ha sido un calentón, como puede tener cualquiera".



El origen de la polémica Arancha no quiso concretar la razón concreta del enfado, pero si explicó que había más de una razón. "Un cúmulo de situaciones que hacen que el vaso se llene y yo exploto", afirmó antes de reconocer que "puede ser que el reparto de vacaciones haya influido... Porque mis hijos no son dos bebés de los que haya que ir tirando...", dijo con seriedad.



Tuvo un calentón No obstante, aclaró que se arrepiente de la polémica despertada. "Tuve un calentón como persona, madre y mujer. No elegí el sitio apropiado para expresar mis sentimientos. Escribo mucho para mí porque es mi forma de desahogarme, pero me dio un calentón, cúmulo de muchos desaires y los hijos duelen... No pensé en las consecuencias y he pedido perdón", escribía en un mensaje dirigido a la presentadora.



La crítica de Arancha Sin censuras, Arancha volvió a ratificar que Guti se limitar a pasar el tiempo impuesto por el convenio. "El tiempo que regula el convenio, ni más ni menos... A José siempre le he dado la libertad de estar con sus hijos y a veces el peso de una madre de unos adolescentes es mucho peso y he explotado", se quejaba.



Pasando de aclarar las cosas Otra de las revelaciones que ha hecho Arancha es que, a pesar de que Guti se defendió en las redes con un mensaje en el que reivindicaba que sus hijos lo son todo, Guti no se ha puesto en contacto con Arancha después de saltar la noticia a los medios. "Guti no me ha llamado después de esto", afirmó, sintiéndose ignorada.



El momento más importante en la vida de sus hijos Una de las quejas de Arancha es que sus hijos necesitan a su padre más que nunca, ya que la adolescencia siempre es complicada. "Desde que nacen y hasta el final de sus días, los niños necesitan a su padre y a su madre, juntos o separados. Y me cuesta porque soy yo la que más peso lleva a veces y a veces he obtenido la ignorancia, ni siquiera un no", confesaba.



La tercera en discordia La tercera en discordia es Romina, la mujer de Guti, que usó sus redes para lanzar un mensaje en el que invitaba a abandonar la guerra. Y, de un modo sutil, Arancha decidió contestarle en 'Espejo público': "Terceras personas en este caso me importan poco, porque Guti y yo somos los padres", sentenció.



