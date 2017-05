Ares Teixidó, ex de David Guapo: “Estoy enamorada”

¿Y de aquí a unos años? Ahora mismo no me veo siendo madre.

¿Te apetece ser mamá? No, soy una tía muy feliz. Tengo tres sobrinos maravillosos que son mi vida. Cuando me harto los llevo con sus padres. Ahora, no pienso tener ninguno.

¿Has recuperado la seguridad en ti misma sola o te ha ayudado alguien? He sido yo misma. Es un trabajo personal que tiene que hacer uno mismo. He contado con el apoyo de mi familia, vital para mí, porque soy muy familiar y el apoyo de mis amigos ha sido básico.

¿Por qué? Porque la vida es así. Va por épocas. Hay temporadas en las que una está mejor o peor, y hubo un impasse en mi vida en el que perdí esa confianza. Fue después de GH VIP , pero no tuvo nada que ver con el programa. Ahora siento que puedo con lo que me echen.

¿Actriz? No, no sé… Soy yo misma.

Tú eres periodista… No, no lo soy.

Sus compañeros, una gran familia

Cayó de la parrilla tu programa ‘Tot o res’, de TV3, y con ‘El amor está en el aire’ con Juan y Medio, te pasó lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sobrepones?

Es que la televisión es así. Ahora ya tengo dos nuevos proyectos de televisión entre manos. Cuando empecé en este mundo ya asumí que eran cosas que tenían que pasar. No quita que, por más años que pasen, me siga doliendo que un programa se acabé. Y más cuando ocurre de un día para otro. No te dan ni quince días para despedirte del equipo. Son golpes muy duros, sobre todo cuando le has puesto tanta ilusión al que igual el resto del equipo. Pasas muchas horas con ellos y es una pena. En la tele tú sabes cuándo entras, pero no cuando se termina… Al final, el equipo se convierte en tu familia. Pero no pierdo la ilusión.

¿En quién te apoyas ahora que no tienes pareja?

Tengo el apoyo de mi familia, que son mis padres y mis hermanas, mis cuñados y mis tres sobrinos, pero no quita que ahora vivo en Barcelona y estoy a 160 km de ellos que viven en Lleida. Es sólo hora y media en coche, pero cuando una está mal, no está para coger vehículos. Tengo la suerte de tener mi familia de Barcelona que son mis amigos, pocos, pero muy buenos.