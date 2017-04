Ariadne Artiles: “No pinto nada en la boda de Fonsi”

No irá a la boda de su ex

Es más, el ex piloto quería que fuera a su enlace, pero ella, siempre discreta, ha declinado asistir: “No pinto nada en esa boda. A Fonsi le costó entenderlo, pero ya lo ha comprendido. Es su día, eso no quiere decir que no le tenga muchísimo cariño y sobre todo a Marta, que es una chica fantástica”.

Así nos lo contó en la presentación de la nueva campaña de baño de la firma Énfasis Black de El Corte Inglés.