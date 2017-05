Ariana Grande y todos los famosos se vuelcan en las redes tras el atentado de Manchester

La madrugada del 23 de mayo no ha sido nada fácil para los ingleses, y en especial para todos los que se encontraban en el estadio Manchester Arena, en el que, tras un concierto de Ariana Grande , se produjo un atentando terrorista que a estas alturas se ha cobrado ya 22 vidas entre adultos y niños, según fuentes oficiales.

"Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", escribía en un sentido aunque breve comentario la artista de 'Dangerous woman' en Twitter.

Poco a poco, los tuits y posts de famosos se fueron sucediendo: "Me destroza imaginar en que los inocentes asistentes al concierto han perdido sus vidas. Rezando por todos y todos los 'arianators'", escribía Selena Gomez .

"Me duele el corazón por mi hermana, Ariana, y todas las familias afectadas por este tragico suceso en Reino Unido. Se han perdido vidas incoentes. Siento mucho escuchar esto".

Bruno Mars

"Dios bendiga a las familias y amigos afectados por esta pesadilla", y añadió en un segundo tuit: "No hay palabras que puedan describir cómo me siento sobre lo que ha pasado en Manchester. No quiero creer que el mundo en el que vivimos pueda ser tan cruel".