Ariana Grande rompe a llorar en su concierto más emotivo

A favor de las víctimas Tras el atentado terrorista del día 22 de mayo a la salida de uno de sus conciertos, Ariana Grande tuvo claro que tenía que hacer algo para ayudar a todas las víctimas y sus familias. Tras unas primeras palabras de condolencia, la artista voló a Estados Unidos para estar junto a su familia y empezar a organizar el concierto solidario que el pasado domingo 4 de junio dio en el estadio Old Trafford en Manchester. Fueron muchos los momentos emocionantes durante el concierto y la cantante no podía contener las lágrimas entre canción y canción.



Entre amigos La cantante norteamericana vendió las 30.000 entradas que se pusieron a la venta sólo unos días antes del concierto en menos de 6 minutos. Bajo el lema 'One Love Manchester' todo lo recaudado en el concierto a través de donaciones con mensajes, venta de camisetas y sudaderas, etc , además de la venta de entradas, irá destinado a las víctimas y sus familias. Como no podía ser de otra forma, su buena amiga Miley Cyrus quiso apoyarla en esta ocasión tan emotiva y se unió al homenaje a las víctimas cantando varias de sus canciones y varias duetos con Ariana.



Uno de los más emocionados El cantante canadiense Justin Bieber salió al escenario y con solo una guitarra cantó dos de sus temas más populares versionándolos de manera muy melódica y emotiva. Tan emocionado estaba Justin que no pudo evitar las lágrimas mientras dedicaba unas cariñosas y alentadoras palabras al público antes de cantar 'Cold Water' y 'Love Yourself'. "Lo primero de todo quiero dar las gracias por dejarme estar hoy aquí. Al diablo se le combate con cosas buenas y las cosas buenas, serán las que venzan al diablo... Dios es bueno en medio de la oscuridad. Él está en medio de la maldad. Él está en el medio, no importa lo que pase en el mundo. Él los ama y está aquí. Solo quisiera en este momento honrar a las personas que perdimos y a las que nos fueron arrebatadas. Os amamos mucho. A los familiares, os amamos mucho. Levantad las manos para honrarlos. Decid 'los honramos y los amamos'. Gracias por estar hoy aquí", indicó.



Coldplay La banda británica fue una de las que más aplausos levantó entre el público. De hecho uno de los momentos más emocionantes del concierto fue cuando antes de su actuación, su cantante, Chris Martin, interpretó junto a Ariana el tema 'Don't Look Back in Anger' (No mires atrás con ira) de Oasis que ya es todo un himno contra el odio y el terror.



Su novio El rapero Mac Miller, novio de Ariana Grande, no podía faltar en un acto tan importante para ella. Interpretaron juntos varios temas y se fundieron en un tierno y cariñoso beso tras la actuación. El cantante ha sido uno de los grandes apoyos de Ariana tras el terrible atentado que ha sumido en una profunda tristeza a la cantante.



Black Eye Peas El grupo Black Eye Peas que el día anterior fueron los encargados del concierto previo a la final de la Champion League en Cardiff, entonaron su popular 'Where Is the Love' junto a Ariana Grande.



Niall Horan El ex One Direction fue otro de los artistas británicos en estar en el homenaje a las víctimas del atentado de Manchester.



Robbie Williams El cantante tuvo otro de los momentos más emocionantes de su vida cuando interpretó en honor de las víctimas su canción 'Angels'.



Reencuentro Take That Los componentes de Take That se reencontraron sobre el escenario e interpretaron 'Rule the World'.



Victoria Monet De las muchas veces que salió Ariana al escenario, uno muy especial fue cuando cantó con Victoria Monet su tema 'Better Days' casi a capella.



