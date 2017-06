Ariana Grande vuelve a Manchester para ofrecer un concierto benéfico

Aunque la diva del pop en un principio pensó en cancelar su gira de conciertos por Europa y volvió a su país de origen, pronto se mostró muy consternada y ofreció sus condolencias a las víctimas. Con el objetivo de ayudar en todo lo que esté en su mano, la intérprete ofrecerá mañana, domingo 4 de junio, un macroconcierto solidario en el estadio Old Trafford de Manchester.

Ariana Grande estará apoyada en este concierto benéfico por algunos compañeros de profesión, como son Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus o la banda Coldplay . Retransmitido por la BBC, el especial 'One Love Manchester' también se podrá ver a través de Youtube y las cuentas oficiales en Twitter y Facebook de la artista.

Un bonito gesto que ha llenado de energía a sus fans

Una de las niñas hospitalizadas, de tan solo 8 años, ha declarado: "Me he sentido como una estrella del rock". Por su parte, el padre de otras de las víctimas ha querido poner sobre la mesa el buen trato recibido por la artista. "Cuando Ariana ha venido a ver a mi hija, nunca la había visto tan feliz. Hasta yo he llorado", ha apuntado a la prensa local.