Arturo Valls: "No he sufrido la crisis de los 40"

¿Te ves de director? Eso es un paso más, me parece una locura, todo el rato tomando decisiones, y yo ahí no me veo. Pero como creador, perfecto.

Para pareja Los Pecos, que suenan en tu último trabajo. Son maravillosos, la banda sonora del filme. A mí me encantan. Coincidí con Javi en 'Tu cara me suena' , se lo comentamos y les encantó. Tienen 'hits' que ojalá se recuperen y se escuchen en todas las discotecas. Háblame de ti, de la soledad…

¿Tú eres más de Toño Sanchís o de Belén Esteban? ¿Moño? Yo no me asomo mucho a ese mundo, la verdad. Es que no me da la vida.

¿Ves en él a tu sucesor? Apostaría a que no. Es muy sensible, un gran imitador que coge enseguida los gestos de los amigos o de la gente de la tele, pero la vergüenza que yo no conozco… Él, de momento, es más tímido. Si es que sólo tiene siete años.

''No he sufrido la crisis de los 40''

¿Le darás algún hermano?

De momento nos plantamos. A mí me gustan mucho los niños, me lo paso bomba con Martín, pero luego pienso: “¡Con lo bien que estamos!” Yo es que es como que me he embarazado con esta película, he sufrido los dolores del parto y acabo de dar a luz.

¿Pesan los 42 años?

Yo no he sufrido la crisis de los 40, ni me he comprado un descapotable ni me he puesto a hacer deporte como un loco.

Deporte el que tendrán que hacer los participantes de ‘Ninja Warrior’, tu nuevo concurso. Te lo encargan todo, eres como la Carlota Corredera de Atresmedia.

Ja, ja, ja… Yo estaba muy tranquilo con Ahora caigo y ahora me han confiando este programa. Estoy encantado de presentar este espectáculo televisivo junto a Manolo Lama. Y con 'Ninja Warrior' se cierra un círuculo, porque yo tenía vocación de comentarista deportivo: de niño narraba los partidos de fútbol de mis primos.

¿Sigues con ‘Ahora caigo’?

Sí. Es un chollazo, un programa en el que tengo carta blanca para hacer el ganso.

¿Qué te queda por hacer?

No sé, a lo mejor presentar el Tiempo o dar las noticias con Matías Prats.

¿Y qué esperas de 2017.

Que vaya como 2016, que me ha ido fenomenal. ¡Ojalá que me quede como estoy!