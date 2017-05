¡Así está siendo la preboda de Risto y Laura!

El regalo para agasajar a los invitados

A través de las redes sociales también hemos conocido qué regalarán los novios a sus invitados. El presentador de 'All You Need Is Love… o no' compartió esta fotografía en la que aparece unas bonitas fragancias para ellas y para ellos. Los perfumes los ha realizado Toni Cabal, socio de Risto Mejide en la empresa de perfumes de autor que poseen.

"Cuando creé el perfume de Laura, lo hice pensando en reflejar su carácter sensible, elegante, suave, dulce y con un toque de ese tímido atrevimiento que hace de Laura una persona única", asegura Cabal. Los perfumes reciben el nombre de los años que tiene cada uno de los contrayentes, '42' y '21'.