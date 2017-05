Así vive Tamara Gorro la cuenta atrás para volver a ser madre

Cómo empezó todo

Una vez que Tamara supo que estaba embarazada decidió hacerlo público: "Me sentía preparada, tenía ganas y de nuevo recuperé la ilusión. Me lancé al intento... Dos test negativos de mi gestante me empujaron para intentar quedarme embarazada. SÍ... ¡ESTOY EMBARAZADA!", anunció Tamara.