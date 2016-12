Bárbara (GH17) regresa a YouTube ¡cargando contra todos!

Bárbara vuelve con la pistola cargada Raro era que Bárbara aún no hubiera vuelto a su canal de YouTube para comentar su paso por el programa. Sin embargo, la ex gran hermana ya ha cumplido con las expectativas con un vídeo titulado "LO QUE BIEN EMPIEZA, MAL ACABA. BÁRBARA GH 17 SIN CENSURA", que ya daba una pista de lo que venía, y por si a alguien le quedaba alguna duda, ella ya avisaba al principio del vídeo: "Yo no tengo pelos en la lengua, ya lo sabéis". Bárbara se ha sentado, así, a responder las preguntas de sus más de 700.000 suscriptores en YouTube en un vídeo de casi ¡una hora! Y ha dado, por supuesto, para mucha "chicha" que pasamos a resumirte...



''Clara es con la que peor relación tengo'' La ex gran hermana regresaba al mundo virtual poniendo a más de un compañero por las nubes... mientras a otros los arrastraba por el barro: "Clara es con la que peor relación tengo, pero me llevo la amistad de Adara, Candelas, Pol, Pablo, Meritxell, a Cris, a Laura... Son las personas con valores y con cosas importantes. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos pero lo hemos sabido solucionar", aclara.



''Sobre Jordi González no tengo nada que decir, no me gusta como presentador'' Sin embargo, contra quien sí ha cargado ha sido no tanto Jorge Javier como su manera de presentar la edición, uno de los cambios más comentados: "Jorge Javier me parece un gran profesional. En mi casa se le idolatra, y pienso que es un buen presentador cuando siente lo que hace y transmite entusiasmo, y creo que eso es lo que ha fallado: no ha transmitido ese entusiasmo al decir “Bienvenidos a GH”, decía Y añadía: "Él pensaba que arrastraba muchísima audiencia pero se ha visto que no es así. La audiencia quiere un presentador que lo viva, pero en este caso no ha sido así y ahí están los datos. Jorge, lo poquito que he hablado con él fuera de cámara, me ha parecido una gran persona, y sobre Jordi González no tengo nada que decir, nunca me ha gustado como presentador... no me dice nada", sentencia, antes de "darle" otra a Jorge Javier: "Jorge permite que a los concursantes se les lleve como carnaza al plató, me sentí bastante apuñalada".



Los colaboradores también prueban las balas de Bárbara Pero si ha habido alguien contra quien sí ha estallado, esos han sido los colaboradores, concretamente los más vagos (aunque no ha dado nombres): "Me parece que los colaboradores que no ven el 24 horas no están haciendo bien los deberes antes de ir a trabajar. Que a todos nos gusta tener la nevera llena, pero a veces resulta muy evidente que vamos a calentar la sillita, ¿eh?", añade.



''Creo que la organización se equivocó'' ¡Hasta el Súper y la organización han acabado 'cobrando'! "Pienso que a veces sí se levantó un poco la mano. Por ejemplo, cuando vi las imágenes de Fernando escuchando al otro lado de la puerta cuando yo estaba en el Confesionario. Me sorprende porque había un Súper que tenía que decir 'espera, esto es así y esto es 'asá'', o cuando había gente que se te ponía en la cara a gritarte. A mí, por ejemplo, sí se me decía “Bárbara, retírate cuando esta pesona te haga esto”, pero también pienso que se dejaba en la Casa a determinadas personas por falta de audiencia, porque daban guerra. Creo que se equivocaron"



El drama de Ylenia, a debate Sobre el drama de Ylenia bloqueando en Twitter a Bea tras apoyarla durante más de medio programa y desvelando que no había recibido "ni las gracias" de su familia después de haberle pedido que la ayudara, Bárbara también opina: "Creo que es muy lícito que Ylenia cambie de opinión porque ha visto ciertas actitudes, cosas que no le gustan... Ella opinaba y no pasa nada, somos humanos".



¿Qué hará ahora? También tiene claro lo que quiere hacer después de pasar por el reality: "Mi meta después de GH es VIVIR, que no es poco, y pasármelo muy bien", afirma, además de volver a trabajar en su canal como lo hacía antes: "No he dejado YouTube ni pienso hacerlo".



No la veremos en bolos ¿A alguien le extrañaba que Bárbara no hubiera hecho ningún bolo o aparición en eventos y discotecas? A sus seguidores también, y ella les ha respondido: "He rechazado todos los bolos y apariciones porque yo no entré por hacer televisión, sino por vivir esa experiencia. Me quedo con mi familia y mis hijos".



Bárbara se pone farruca Además, Bárbara avisa a todos aquellos que opinen sobre la procedencia de su dinero y sus "problemillas" legales de los que tanto se ha hablado mientras estaba en Guadalix: "Afortunadamente tengo tiempo y dinero para denunciar a todos los que ponen en duda la procedencia de mi dinero y de mis empresas, porque se meten donde no les llama nadie, y denunciaré a todo el mundo que tenga algo que decir sobre mi persona fuera de GH 17". ¡Avisados quedan!



