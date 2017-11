Bárbara Rey se estrena como abuela

QMD!25/11/2017

La actriz Bárbara Rey está de enhorabuena. La ex vedette se ha convertido en abuela de su primera nieta. Así lo ha anunciado ella misma a través de su cuenta personal de Instagram, muy activa desde su creación el pasado mes de agosto con la ayuda de su hija Sofía.

"Hoy no os voy a contar una historia sin fin, pero si un sentimiento de felicidad infinito. Mi hijo Ángel y su maravillosa y guapa mujer me han hecho ¡¡ABUELA!!...Mi felicidad es indescriptible", comenzaba diciendo Bárbara Rey explicando a sus seguidores el motivo que le había llevado a estar ausente de la red social en los últimos días.

La actriz continuaba alabando a la pequeña, describiendo lo buena y preciosa que es y explicando la felicidad que siente en estos momentos. "Nunca imaginé que se abuela produjera esta felicidad tan enorme, no tengo palabras. Es preciosa, la más bonita del universo. Todos los que la ha visto, dicen que es la niña más bonita recién nacida que han visto. Me encantaría poder poner una foto de mi niña, pero no puede ser. Quizá más adelante… Quería haceros partícipes de mi felicidad en este momento que creí no llegaría nunca".

"La vida no es fácil, es dura, pero te da momentos maravillosos. Soy feliz por mis hijos, por mi nieta, y por más cosa que espero poder contaros un Buen Día. Doy gracias a Dios. Buenas noches. Un beso", eran las palabras con las que Bárbara Rey terminaba su relato.