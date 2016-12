Bárbara Rey: "Si no tengo amor, no tengo sexo"

''Llevo un año muy malo'' Quizás Barbara Rey no ha estado ni más a gusto ni sincera en una entrevista que cuando se juntó hace unos días en el restaurante Casa Lucio con la Peña Periodística Cuarto Poder. Allí, la actriz, ante la presencia de su hija, Sofía Cristo, abrió su corazón para hablarnos de su presente y de su pasado. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en 2016 y qué lo peor?

Me han pasado cosas malas, como la enfermedad de mi hermano o la pérdida de un íntimo amigo. Llevo un año muy malo. Lo mejor igual ha sido reencontrarme con mis raíces.



Podría haber habido algún hombre en su vida ¡este mismo año! ¿Eso significa que te vuelvas a instalar en tu tierra, Murcia?

Sí, puede ser. Ahora estoy viviendo en Marbella, quiero mucho a la gente, pero no deja de ser una vida artificial. ¿Cuánto hace que no estás enamorada?

No me acuerdo. ¿En este año ha habido algún hombre en tu vida?

Puede ser, pero hacía muchos años que no. Pero sexo sí que habrás tenido en todo este tiempo...

-No, porque cuando no tengo un amor, no tengo sexo. Porque no me lo pide el cuerpo.



''He sufrido mucho en el amor'' ¿No nos puedes decir nada de él?

Yo nunca me fijo en la profesión de un hombre. Hasta ahí puedo leer. Ahora estás ilusionada, si echas la vista atrás, ¿has estado desengañada del amor?

Yo he sufrido mucho. La culpa es mía, porque soy una persona demasiado generosa en el amor y no se puede ser tan generoso. Porque cuando una persona tiene todo lo que quiere, normalmente se cansa de ello o exige más.



''En 'MasterChef' se interesaron por mí, pero luego me he quedado fuera'' ¿Por qué no trabaja Barbara Rey? No lo sé. Pero hay cantidad de cosas que podría hacer. Por ejemplo, en "MasterChef" se interesaron por mí, pero luego me he quedado fuera. Esas cosas siempre me ocurren. Entonces, ¿hay un veto?

Puede ser que sí. Yo estoy convencida, pero no sé ni quién o quiénes. Por eso, no te lo puedo decir. Hay cosas que es mejor no contar. No me gusta hacer daño. Yo sólo sé que hay personas que se cruzaron en mi vida, que debieran haber estado en otro país. Tu hija acaba de decir: "Lo debería contar todo de una put... vez". ¿Eso quiere decir que a tus hijos le has contado todo?

Parte, pero lo que yo no les haya contado lo van a saber por otro lado. De una forma que no puede corresponder a la verdad. ¿Crees que Corinna te ha quitado el lugar?

A mí Corinna no me ha quitado nada, le habrá quitado a otros. Yo a Corinna ni la conozco ni tengo el menor interés en conocerla. Creo que nunca sería el tipo de persona que podría ser mi amiga. En todo caso, Corinna me ha quitado algún muerto de encima.



