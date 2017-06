Bea y Rodri ('GH 17'), ¿pensando en tener hijos?

Bea y Rodri, la pareja surgida de ‘Gran Hermano 17’, están disfrutando de los placeres de Ibiza. Tras pasar recientemente por Roma y Praga, los tortolitos no dejan de compartir fotografías de su calurosa estancia en la isla, fardando de las increíbles vistas de las playas que tienen la oportunidad de visitar para hacer buen uso de sus aguas… ¡qué bien viven algunos!

Y entre confesión y confesión, un miembro de la pareja asegura que le gustaría tener 'bebitos'... ¡pero que su pareja no quiere!

Una fan pide consejo y Bea se confiesa

Todo comienza cuando una fan les pide consejo porque ella quiere dar ese paso, pero su novio se niega todavía a tener hijos. Rodri le contesta que, mientras alguno de los dos miembros de la pareja no quiera tener hijos, es mejor no forzar la situación y no tenerlos.

Este es el momento que Bea aprovecha para soltarle la pulla a su novio: “Hija, a mí me pasa lo mismo, ¡eh!”. ¿Conseguirá la joven convencer a su novio para tener pronto un ‘chiconinito’ o una ‘naranjita’?