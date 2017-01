Belén Esteban, feliz tras la expulsión de Toño

La esperada declaración de Belén Esteban Belén Estaban, tras su llamada telefónica a 'Sálvame Diario', ha dado la cara esta noche en 'Sálvame Deluxe', tan solo 24 horas después de la expulsión de Toño Sanchís, el que fuera su representante.

''No vi el programa pero me alegré'' Sus primeras palabras han sido: "Ni vi la gala porque estaba en un cumpleaños con algunos compañeros del programa. Solo nos enteramos de la expulsión por móvil. Cuando me enteré dije: Olé, olé, olé". Además, ha explicado que habla ahora porque "dentro del concurso no me he pronunciado, pero como ha salido y dicen que sigo teniendo yo la culpa, pues me puse muy contenta, no lo voy a negar".

''No es el Toño que yo he conocido'' La Esteban confiesa que "nunca le he visto así, es una persona que no conozco la que ha estado dentro de la casa". Además, ha explicado que "creo que la gente que le ha nominado lo ha hecho porque vieron a un Toño que se aisló".

Reencutro con Ángela Portero Antes de ircorporarse al debate sobre 'Gran Hermano', en el que iba a participar Ángela Portero, Belén ha dicho que "aunque hace tiempo que siempre que ella viene a plató yo me marcho, ya está bien, éste es mi trabajo y no me voy a marchar".