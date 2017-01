Belén Esteban, agobiada: el drama se cierne sobre ella

Belén Esteban no pasa por su mejor momento y ella lo sabe. El nuevo año ha empezado para la de Paracuellos como acabó 2016: lleno de frentes abiertos que la tienen angustiada. No sólo le espera la batalla judicial con su ex representante, sino que ahora tiene que sobrevivir a nuevos azotes televisivos : su enemigo Toño Sanchís , que acaba de fichar como colaborador de 'El programa de Ana Rosa', y Laura Fa , su nueva compañera (y parece ser que enemiga) en 'Sálvame'.

Un 'belenazo' que no fue tal

Su último 'Deluxe' fue a mediados de diciembre. Belén se sentó para contestar a Toño Sanchís, que no se cortó a la hora de hablar de ella en El programa de Ana Rosa. La intervención de la ex de Jesulín no fue el ‘belenazo’ esperado: algo más de 1.800.000 espectadores la vieron y tan sólo atrajo un 15,8% de share. De hecho, 'Tu cara me suena', el programa de Antena 3, ganó la batalla de la noche, algo que comienza a ser habitual en el 'prime time' de los viernes.