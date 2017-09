Belén Esteban le canta las cuarenta a Alessandro Lequio

Le canta las cuarenta Si algo le faltaba a Belén en todo el embrollo que tiene montado con la filtración de los whatsapps de su hija con María José Campanario, era cantarle, de una vez, las cuarenta a Alessandro Lequio, y es que no es la primera vez que el conde es una de las personas más críticas con la 'princesa del pueblo', pero este martes ha podido probar de su propia medicina en el programa de Ana Rosa.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Belén tiene toda la razón para enfadarse'' Este lunes, Belén Esteban estallaba por la filtración de una conversación privada que María José y Andrea tuvieron cuando ésta recibió su nota de Selectividad hace unos meses, y fue Belén la que acusó directamente a Campanario de haberlo filtrado: “¡Qué poca vergüenza tenéis! No digo más cosas por no dejaros a todos a la altura del betún”, les dijo desde su programa. Pero para Alessandro la situación era algo diferente: “Belén tiene toda la razón para enfadarse, pero para mí esta es la perfecta escenificación del victimismo de Belén. Si de verdad le importase la intimidad de su hija, se habría callado y nosotros no nos habríamos enterado de muchas cosas”, le dijo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''María José está utilizando a la niña'' Sin embargo, con lo que no contaba Alessandro era con que, mientras decía esto, la propia Belén entraría en directo por teléfono para defenderse y explicar por qué reaccionó como lo hizo: “Cuando salta esta noticia, yo no había visto nada. Llegué a mi programa y me lo encontré. No sabía qué whatsapps eran”, apuntó, para después añadir: “Mi hija no tiene contacto con su padre pero por supuesto que le quiere […]. María José está utilizando a la niña. Quiere dar a entender que tiene una buena relación con ella pero no la tienen. Ojalá”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Si hubiera una relación cordial con la familia de su padre, habrían venido mas veces a verla'' Además de recordar sus palabras del día anterior sobre la poca relación que tienen Jesulín, María José y todo el clan Janeiro, quiso matizar: “Andrea no tiene relación con María José, la están utilizando para hacer ver que sí la tiene. Si hubiera una relación cordial con la familia de su padre, habrían venido mas veces a verla”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Para ti será un show, pero para mí es mi vida'' Sin embargo, el trago amargo para Alessandro Lequio llegó después: “Te quiero decir 3 ó 4 cositas, pero de buen rollo, ¿eh?”, aclaró Belén mientras el conde sonreía de medio lado esperando un buen rapapolvo: “Yo lo pasé muy mal con el proceso de Toño. Para ti será un show, pero para mí es mi vida. Lo que sí me gustaría pedirte es que no nombraras a Miguel”, comenzó la colaboradora.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia