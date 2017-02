Belén Esteban, cena para dos previa a San Valentín

QMD!12/02/2017

No todo son llantos y tragedias en la vida de Belén Esteban. Tras descubrirse sus problemas económicos y mantener una dura lucha en los juzgados con el que fuera su representante, Toño Sanchís, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha decidido tomarse un respiro e irse de cena con uno de los pilares fundamentales en su vida, su novio Miguel.

La de San Blas ha colgado en su cuenta de Instagram un par de fotografías para recoger la cena romántica que vivieron el pasado sábado. Ajena a la polémica de Eurovisión o el concurrido concierto de Isabel Pantoja, la comentarista lució así de contenta y orgullosa en compañía de su novio, el conductor de ambulancias más famoso de España.

La pareja escogió para esta cena romántica previa a San Valentín el exclusivo restaurante ‘El Botero’, situado en Alapardo (Madrid). “Celebrando el día de Los Enamorados en el Restaurante Jardín el Botero”, señalaba la propia Esteban. Además, la habitual de los programas de Telecinco no pudo más que dejar constancia a través de las redes lo mucho que quiere a su ‘Migue’. “Te quiero”, reza su mensaje.

Esta cena romántica se produce poco después de que la ex de Jesulín confesara a una revista los problemas que todavía hoy mantiene con Hacienda. “Esta situación para mí es horrorosa. Necesito pagar una deuda importante que tengo con Hacienda, necesito trabajar porque he perdido todos mis ahorros. Durante mucho tiempo no he controlado mis cuentas”, dice en la revista Lecturas.

“Si hubiera seguido como estaba un año más, ahora estaría arruinada. Lo estoy pasando mal, sí. Mi agobio es la deuda, quiero pagar. También tengo que decirte que todo el proceso judicial me ha costado mucho dinero”, matiza en sus declaraciones.