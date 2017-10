Belén Esteban y Miguel, felices y de boda

El deseo de Belén Esteban de casarse con Miguel, aunque ella misma haya afirmado que no tiene fecha, ha hecho que se despierten grandes preguntas sobre cómo sería el enlace.

Una de las grandes incógnitas es cuál sería la lista de invitados de su boda, donde seguro que no faltarán sus amigos, su familia y la de Miguel y sus compañeros de trabajo. "A una boda hay que invitar a tu gente, a los que quieres", ha afirmado en 'Sálvame'. Pero, ¿invitará a todos sus compañeros de 'Sálvame'? Belén se mostró sincera al afirmar en el plató que hay personas del programa que no irán.

Los excluidos

Esteban quiso ser sincera y explicó que Kiko Matamoros y Paz Padilla no estarán invitados porque, según afirmó, "no es que no la quiera pero invito a los míos". Directa y clara, Esteban declaró en el programa que: "Iréis todos menos Kiko y Paz". Otra persona que tampoco irá es Rosa Benito, a pesar de que Raquel Bollo sí estará presente.