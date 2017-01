Belén Esteban se sincera con Risto: "Con todo lo de Toño digo 'papá, donde estés, ayúdame"

Belén Esteban acudió a 'Chester in love', donde mostró su lado más sincero y crítico, explicando las razones por las que quiere dejar la televisión . Aunque si hubo un tema en el que Belén no perdió la sonrisa fue el relativo a su novio Miguel. " Es lo mejor que me ha pasado en la vida, después de mi hija. Es mi Richard Gere, pero yo no era puta... Conocí al Miguel y desde entonces me salvó la vida en todos los sentidos ", dijo feliz.

''Con Jesús vendí tres exclusivas, pero se lo llevó casi todo''

Otro de los hombres de los que Belén quiso hablar fue de Jesulín, al que aclaró que quiso mucho: "Yo tuve una relación con Jesús, es el padre de mi hija, no fue un polvo. Mi hija fue engendrada con muchísimo cariño".

Sin embargo, a pesar de explicar que lo suyo con Jesulín fue por amor, confesó que se vio obligada a "vender" su vida. "Me separé 15 días después del bautizo de mi hija, no tenía trabajo y necesitaba trabajar. La primera entrevista de Telecinco me la hizo María Teresa Campos... No soy un ejemplo a seguir. He rentabilizado mi vida, pero eso también se paga. Es verdad que he vendido mi vida", relató.

Esto último, un negocio que no siempre salió rentable para ella. "Con Jesús vendí tres exclusivas, pero se lo llevó casi todo. Yo vi algo, pero poco, ya que no sabía ni lo que se cobró: me dio 6 millones y se vendió por 30", confesó.