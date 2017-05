Belén Esteban indignada con Jesulín

Ya no puede más Hace cinco años que no habla de Jesulín, pero el pasado martes Belén Esteban estalló en el plató de Sálvame: “Llevo una semanita callada, pero ya no puedo más. En una entrevista que concedía a mi amiga Mila dije que Jesús y yo íbamos a pagar a medias los estudios de Andrea fuera de España, bien pues Jesús ha cambiado de opinión y no quiere pagarle los estudios a Andrea.”



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Una bomba La noticia cayó como una bomba en el plató y, la presentadora, Carlota Corredera, quiso indagar sobre el tema. “Es muy fuerte”, apostilló Belén y continuó: “Al principio no puso ningún problema, incluso yo le mandé la documentación de la Universidad con cuatro fotos de su hija. Pero pasaron los días y no recibí respuesta. Mes y medio después, le llamé y ¿sabéis lo que me dijo? Que había hablado con su abogado y que le había dicho que, como no es algo obligatorio, pues que no iba a pagarlo.”



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Una madre coraje La Esteban, por supuesto, no se quedó callada y en ese momento contestó al padre de su hija: “No te preocupes que aquí está su madre para pagárselo. Y le colgué el teléfono”, soltó. Carlota Corredera intentó saber por qué el marido de María José Campanario había cambiado de opinión: “Yo tengo una teoría pero no la voy a decir, –dijo refiriéndos, parecía, a María José Campanario– Él no tiene por qué pagar nada porque esto es una cosa que quiere Andrea y yo también para quitarla de todo el follón de los medios cuando cumpla los 18. Pero si él tiene tres hijos, lo normal es que los tres tengan lo mismo, ¿no?”



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La sombra de la duda Belén no quiso contar en ‘Sálvame’ cual es su teoría del por qué Jesús no paga los estudios a su hija, pero lo cierto es que el nombre de María José Campanario sobrevolaba el plató. ¿Será verdad que ella ha hecho que el torero cambiara de opinión? La esposa de Jesulín no se ha pronunciado. De hecho, hace unos días, recibió el alta médica tras permanecer ingresada 14 días en el hospital de Jerez a causa de una fibromialgia. Desde 2015 sus ingresos por problemas en la columna han sido múltiples.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El sueño de Andrea Jesús se niega a cumplir el sueño de Andrea, que es convertirse en locutora musical. Sin embargo, según desveló la de Paracuellos, el diestro de Ubrique sí ayudó a su hermano mayor, Humberto, a convertirse en piloto: “Que conste que me parece muy bien –apuntó la Esteban–, pero ¿por qué no lo hace con su hija? Imagino que también habrá ayudado a su mujer a estudiar Odontología…”



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cuestión de dinero Carlota volvió a preguntar: “Quizás no se lo pueda permitir…”, le dijo. “¡Claro que puede! Ha toreado muchos años y ha ganado mucho dinero”, contestó Belén.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jesulín ha contestado Jesulín, en esta ocasión, no se ha mantenido en silencio y, muy rotundo, soltó en la puerta de Ambiciones: “Yo de mis cosas no le tengo que dar explicaciones a nadie. Cuando quiera hablar lo haré en el Hola que me pagan una pasta.”



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Un malentendido Su madre, Carmen Bazán, también ha hablado del tema: “Hombre eso debe ser un malentendido. ¡Cómo no le va a pagar los estudios a su hija! A la niña no le ha faltado nunca de nada”, dijo. Pues Belén no opina lo mismo...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia