Belén Esteban: “Tengo miedo de que Miguel me deje”

Y no sólo porque demuestran una inseguridad abrumadora de la colaboradora, como dijo Toño Sanchís, sino por el delicado momento económico que vive la de Paracuellos: “No estoy arruinada, pero he perdido todos mis ahorros. Tengo una deuda importante con Hacienda y, además, para preparar el juicio con Toño también he tenido que desembolsar una importante cantidad”, confesaba a sus compañeros de programa.

Sin embargo, su máxima preocupación es Miguel y su relación con él : “Es un bastón muy fuerte para mí y si me deja lo pasaría muy mal, no quiero ni pensarlo. Además me ha salvado la vida varias veces, en todos los sentidos. Es verdad que yo le exijo demasiado, más de lo que pueda dar. Yo en su lugar quizá no lo hubiera aguantado. Estoy deseando quedarme embarazada ”, continúa.

“Que Belén no vaya de víctima”

Su ex representante ha atacado duramente a La de Paracuellos después de escucharle decir que está atravesando un mal momento económico, fundamentalmente por su culpa: “Cómo puede decir que está arruinada… Belén pertenece al 10 por ciento de las personas que ganan más de un millón de euros en España. Que no se haga la víctima porque gana muchísimo dinero. Es una vergüenza lo que está haciendo. Esta señora está hundida por su mala cabeza, su mala gestión y porque no ha querido pagar a Hacienda nunca. Desde que yo la conozco, tiene problemas económicos.”

Y continuó: “En todo este tiempo, ha hecho nueve Deluxe, eso sin contar su sueldo, ni el 30 por ciento que yo me llevaba… No hay quién se crea nada ya de esa mujer. Es una persona destructiva. Desde que estoy sin ella en mi vida, soy más feliz… Cuando yo la conocí, quería denunciar a su antiguo gestor y él me decía que lo único que había hecho es decirle que tenía que pagar el impuesto de sociedades, el IRPF, el IVA... y ella le había contestado que no pretendería que iba a pagarlo. Cuando tú no pagas, todo viene con recargo, y esta señora no ha querido pagar a Hacienda nunca. Y si tú ganas un montón de dinero, tienes que pagar el 51 por ciento, te guste o no te guste. No te victimices. Desde que yo te conozco, has tenido el sueldo embargado. No me eches la culpa a mí porque yo no me voy a comer ese marrón.”

Sin embargo el momento más duro de su declaración, fue cuando acusó a Belén Esteban de haber utilizado a su hija Andrea con el único objetivo de seguir en la televisión. “Ha mercadeado con ella”, soltó Toño Sanchís si ningún pudor.