Belén Esteban, orgullosa de Andreíta con recadito para Jesulín

QMD!09/05/2017

​La colaboradora más popular del programa de Tele 5 'Sálvame' no pudo evitar mantener en secreto las buenas notas de su hija Andrea.

"Aunque (Andrea) me va a regañar, quiero decir que estoy super feliz porque mi hija me ha sacado unas notas que no puedo estar más orgullosa de ella... aunque me regañe" declaraba Belén en la emisión del programa en tarde del lunes.

Aunque sus compañeros insistieron en que revelara las notas que tenía la joven, ella se negó porque dijo que su hija "la mataba si hacía eso".

Pero no fue ese el único mensaje que Belén quiso transmitir. Belén aprovechó para informar a la familia paterna de la niña de las notas y declaró, no sin cierto rintintín, "Lo digo para los que viven ahí abajo que se sientan también muy orgullosos".

Estas declaraciones vienen después de que Belén contara en televisión que el padre de Andrea no quiere pagar la parte que le corresponde de los estudios de su hija.

Esta es una más de las batallas que Belén Esteban tiene con Jesulín, aunque la más habitual es que ella le reclame más atención y visitas a su hija.