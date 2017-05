Belén Esteban, "orgullosísima" de su hija

QMD!13/05/2017

Belén Esteban irradia felicidad y no es para menos. Su historia de amor con Miguel va viento en popa y su hija Andrea no para de darle alegrías. Andrea ya ha finalizado sus estudios de bachillerato, algo de lo que no puede estar más orgullosa Belén Esteban, pues su hija además de ser una hija excepcional y muy cariñosa, también es una joven muy aplicada y estudiosa.

Nuestra colaboradora celebraba en Twitter la graduación de lo persona de la que se siente más orgullosa en el mundo. La propia Andrea Janeiro también mostraba su alegría al haber finalizado esta etapa de su vida. Eso sí, no sabemos si el padre de la niña habrá acompañado a su hija en este día tan especial.

La hija de la colaboradora televisiva y Jesulín de Ubrique ya ha finalizado sus estudios de bachillerato, ya no le queda nada para enfrentarse a la selectividad y después comenzar la universidad, un tema que mantiene enfrentados a sus padres.

"Primero me dijiste que sí, y ahora que no. Pero aquí está su madre", ha sentenciado la de San Blas. Al parecer, y aunque Belén no lo ha confirmado, Jesulín habría dado un paso atrás negándole la ayuda económica que le había prometido a Andrea para su futuro escolar. La hija del diestro y de la colaboradora tiene pensado marcharse a estudiar fuera de España, concretamente a Londres, tras cumplir la mayoría de edad.