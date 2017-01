Belén Esteban nos habla de su potorro

Laura Fa se estrena con poco acierto La princesa del pueblo no tiene el horno para bollos en todo lo referente a su nueva compañera, Laura Fa, que se ha estrenado en 'Sálvame' como colaboradora con fuerza pero poco acierto después de haber afirmado en un programa de radio ¡que Belén no se lavaba las manos después de utilizar el váter!



''¿Que no has tenido tiempo de lavarte las manos?'' Fue en la radio RAC1 donde Laura contó cómo vivió la situación en el baño de Telecinco junto a la princesa del pueblo: "¿Cómo? ¿Que no has tenido tiempo de lavarte las manos?", se preguntaba, a la vez que afirmó que Paz Padilla no se llevaba bien con más de un compañero porque, en los intermedios, ella se quedaba aislada del resto... ¡Eso sí que es ir pisando fuerte (a tus compañeros, queremos decir) casi el primer día de trabajo!



Belén aclara cómo se limpia 'el potorro' Tras estas afirmaciones, Belén acabó explotando después de que se pusiera en duda su higiene: "Yo es que el toto, por no decir otra palabra aunque la diría muy a gusto, me lo limpio con papel, no con la mano", aseguró sin cortarse un pelo para excusar el no haberse lavado las manos. "Si las exclusivas que vas a traer son esas, Laura Fa, te va a costar tener la silla de 'Sálvame Diario'", sentenció.



¿Por qué llamana a belén 'la potorra'? Ella misma lo explica... Además, belén también desveló que Laura habia retuiteado en Twitter un comentario en el que la llamaban 'la potorra', y a partir de ahí, Belén no se sacó "el toto" de la boca: "Mira tú qué tontería. Yo en GH, por decirlo un poco fino, que no lo estuve entonces, dije 'el potorro', y eso ha llevado a una serie de gente a llamarme 'la potorro'", aclaraba sobre sus 'haters'.



''¿Yo te tengo que decir a ti cómo me limpio el toto?'' "Pues sí, lo dije, ¿y qué? ¿Ahora os vais a enganchar todos a esa tontería? ¿Yo te tengo que decir a ti cómo me limpio el toto? Porque te lo vuelvo a repetir, el toto no me lo limpio con las manos, me lo limpio con papel. Trae exclusivas, que es lo que tienes que hacer", le recomendó.



Todos contra la Esteban "Otra vez. ¡Pero no hagas el gesto!", le recriminó Paz Padilla, aunque ella quiso seguir poniéndonos al día sobre el estado de sus bajos y de su higiene. "¿Sabes una cosa, Paz? Es que es muy fácil atacar a Belén Esteban", apuntó. ¿Se referiría también a Toño Sanchís y su amiga Olvido Hormigos...?



Las esclusivas de Laura no convencen "¿Por qué no ataca a Kiko Hernández? Porque no lo tiene. Ella sólo ataca con esas tonterías o con lo que yo más quiero", sentenció Belén refiriéndose a la exclusiva que dio Laura sobre el novio inglés de su hija, Andrea.



Entre 'retuits' y 'me gusta' anda el juego Mientras Belén trataba de recomponerse tras los comentarios subidos de nivel hacia Laura Fa, Kiko Hernández explicó que no había sido un retuit, sino que Laura la había dado a 'Me guta' a un comentario en el que se calificaba a Belén como 'la potorra', y ella, por supuesto, zanjó el tema de su toto lanzándole uan frase lapidaria a Laura y todos sus detractores...



